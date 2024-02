Wir werfen einen ersten Blick auf das Superman-Logo in Superman: Legacy

HQ

Das neue Superman-Logo für den kommenden Superman: Legacy wurde enthüllt. Zuerst von Isabella Merced in ihrer Instagram-Story gepostet (via The Direct), können wir sehen, dass dieses neue S auf Supermans Kostüm im Vergleich zu einigen früheren Versionen schärfer und kantiger sein wird.

Es scheint von den Kingdom Come-Comics inspiriert zu sein. Diese vierteilige Miniserie konzentrierte sich darauf, dass die Justice League darum kämpfen muss, Heldentum zu definieren, nachdem eine neue Generation von Helden ihren moralischen Kompass verloren hat.

James Gunn hat vor einiger Zeit ein Bild von Kingdom Come auf seinem Instagram-Account gepostet, es ist also klar, dass er eine Vorliebe für die Geschichte hat. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das auf die Geschichte von Superman: Legacy auswirkt, denn es könnte sein, dass unser neuer Superman anderen Supes zeigen muss, was ein Held wirklich sein soll.