Ein erster Blick auf das Hershey Live-Action-Biopic wurde veröffentlicht

Wir leben derzeit in einer Zeitlinie, in der alles eine Ursprungsgeschichte-Biopic-Geschichte erhalten kann. Zu diesem Zweck wird später in diesem Jahr der bereits bestätigte Film Hershey in die Kinos kommen, wobei dies ein Film ist, der die Geschichte der amerikanischen Schokoladenfirma und wie Milton S. Hershey in ein globales Imperium verwandelte, eintaucht.

Der Film soll rund um Thanksgiving in den Kinos Premiere feiern und wird also irgendwann Ende November dokumentieren, wie Hershey sein Schokoladenrezept perfektionierte und wie er es nutzte, um gegen etablierte Schokoladengiganten, darunter Cadbury's, zu kämpfen.

Mit Regisseur Mark Waters und mit Finn Wittrock als Milton S. Hershey und Alexandra Daddario als Kitty Hershey ist ein First Look-Trailer für diesen Film erschienen, den Sie unten vollständig sehen können.

Wirst du diesen Herbst Hershey schauen?