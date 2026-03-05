Ein ehemaliger Xbox-Manager sagt, Valve mache Sony mehr Angst als Xbox

HQ

In den letzten Tagen gab es viele Gerüchte und Gerüchte, dass Sony angeblich seinen Ansatz für exklusive Spiele neu priorisiert und die Veröffentlichung von Einzelspieler-Titeln für den PC einstellen wird. Einige haben spekuliert, dass dies auf Gerüchte zurückzuführen ist, dass die nächste Xbox eine Hybridkonsole sein wird, die Steam ausführen kann, was es ermöglichen würde, Sonys exklusive PlayStation-Spiele auch auf der Xbox zu spielen.

Eine Person, die von dieser Theorie jedoch nicht ganz überzeugt zu sein scheint, ist Mike Ybarra, ehemals einer der Top-Manager der Xbox-Abteilung, gefolgt von einer Karriere als CEO von Blizzard. Er glaubt, dass Sonys Entscheidung vielmehr damit zusammenhängt, dass Valve bald mit seinen Steam Machines zum Konsolenhersteller werden wird. Theoretisch könnte das eine Konsole mit günstigeren Spielen, kostenlosem Mehrspielermodus und einer vollständigen Auswahl an Titeln von Microsoft, Sony und so ziemlich allen – bei der man auch jeden gewünschten Controller nutzen kann. Ybarra glaubt, dass dies der Grund, warum Sony beunruhigt ist:

"Am wichtigsten: Sie sehen Valve als einen großen neuen Konkurrenten. Valve wird mit Steam Machine und wahrscheinlich Drittanbieter-Varianten davon auf SteamOS in den Wohnzimmer- und Konsolenmarkt einsteigen. Valve macht nicht viele Fehler, und Sony ist klug, das zu erkennen."

Was hältst du davon? Macht sich Sony Sorgen um Valve und ihre Steam Machines, oder gibt es einen weiteren Hauptfaktor, der sie dazu gebracht hat, ihr Multiformat-Projekt aufzugeben?