Ein Call of Duty-Veteran sagt, er habe vor seiner Entlassung nicht an einem Live-Service-Projekt bei PlayStation gearbeitet

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Anfang dieser Woche veröffentlichte Jason Schreier von Bloomberg die Nachricht, dass Dark Outlaw Games, das PlayStation-First-Party-Partnerstudio, von Sony geschlossen wurde. Dies markierte das zweite Mal, dass Call of Duty-Veteran Jason Blundell ein Studio von PlayStation geschlossen wurde, da sein ehemaliges Team bei Deviation 2024 aufgelöst wurde.

Obwohl Sony bisher nicht viel zu dieser Nachricht gesprochen hat, wurde sie offiziell von Blundell selbst bestätigt, der mit JCbackfire über die Entlassungen gesprochen hat. "Kurz gesagt, wir sind arbeitslos." JCbackfire sagte (über Kotaku), wobei Blundell hinzufügte, dass sie wegen der Vertraulichkeit nicht auf die "blutigen Details" eingehen konnten.

Keiner der beiden Entwickler hat gesagt, worum es sich um das Spiel handelt, an dem sie arbeiten, aber es war kein Live-Service-Projekt. Angesichts dessen, wie abgeneigt PlayStation nach bestimmten Marktkatastrophen gegenüber der Finanzierung neuer Live-Service-Spiele war, wäre es weniger überraschend gewesen, wenn ein anderes Team, das an einem Live-Service-Projekt arbeitet, entlassen worden wäre.

"Ich kann euch beruhigen – und es wurde mir auch versichert – es sind einfach Zeitänderungen, Fokuswechsel, aber das Projekt, das wir gemacht haben und was wir gemacht haben, die Fans wären sehr begeistert gewesen." sagte Blundell. Als Veteran der Spielebranche schien Blundell die Entscheidung, das Studio zu schließen, nur als eine der Vorbehalte zu verstehen, die mit der Spieleentwicklung zum Lebensunterhalt einhergehen.