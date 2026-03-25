PlayStation schließt das First-Party-Partnerstudio Dark Outlaw Games

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Während Epic Games gestern nach der Entlassung von 1000 Leuten und der Zukunft von Fortnite etwas düsterer erscheinen ließ als noch vor wenigen Tagen, hat PlayStation offenbar auch kürzlich einige Entlassungen vorgenommen. Nämlich scheint das Unternehmen das First-Party-Partnerstudio Dark Outlaw Games geschlossen zu haben.

Dies kommt über Jason Schreier von Bloomberg, der die Nachricht über Bluesky veröffentlicht hat. Das wurde von PlayStation oder Dark Outlaw Games noch nicht offiziell bestätigt. Das Studio wurde vom ehemaligen Call of Duty-Leiter Jason Blundell gegründet, der zuvor ein weiteres PlayStation-Studio gegründet hatte. Die Abweichung wurde 2024 eingestellt.

Schreier schätzt, dass dies nur ein Teil der geplanten Kürzungen bei PlayStation ist, da das Unternehmen auch einen Schritt von der mobilen Entwicklung abziehen möchte. Insgesamt sollen etwa 50 Personen entlassen worden sein.