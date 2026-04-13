Ehemaliger Weltmeister im Straßenrennsport Óscar Freire wegen häuslicher Gewalt verhaftet, wegen Verleumdung verurteilt

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Óscar Freire, 50-jähriger ehemaliger Profiradfahrer, dreifacher Weltmeister im Straßenrennen (1999, 2001 und 2004), dreifacher Sieger der Mailand-San Remo (2004, 2007 und 2010) sowie sieben Etappen in der Vuelta a España, wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen und später wegen geringfügiger Verleumdung seiner Frau verurteilt.

Sie behauptet, Freire habe sie kontrolliert, immer gewusst, wo sie ist, und beleidigt und belästigt sie. Laut EFE gab sie in ihrer Anzeige bei der Polizei an, dass sie glaubt, dass er Mikrofone bei ihr platziert. Der ehemalige Radfahrer wurde am Sonntag in Torrelavega (Kantabrien) festgenommen.

Laut EuropaPress wurde Freire wegen einer geringfügigen Verleumdungsstraftat verurteilt, zwingt dazu, neun Tage in einem anderen Haus als sie zu bleiben und eine 200-Meter-einstweilige Verfügung für sechs Monate zu erhalten.

Freire und ihre Frau heirateten 2003, befinden sich in einem Scheidungsprozess und haben drei Kinder, von denen zwei minderjährig sind.