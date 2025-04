Ehemaliger BioWare-Entwickler enthüllt Fehde zwischen Mass Effect und Dragon Age-Teams

HQ

David Gaider, ehemaliger Autor von Dragon Age bis nach der Veröffentlichung von Inquisition, hat enthüllt, dass die Teams, die an Dragon Age und Mass Effect unter BioWare arbeiteten, nicht die besten Freunde waren, zumindest während er in der Firma war.

"Siehst du, die Sache, die du über BioWare wissen musst, ist, dass es lange Zeit im Grunde zwei Teams unter einem Dach gab: das Dragon Age-Team und das Mass Effect -Team." Gaider erklärte in einer langen Reihe von Posts auf Bluesky seine Entscheidung, BioWare zu verlassen. "Und sie haben sich nicht verstanden. Das Unternehmen war sich der Reibungsverluste bewusst und die Versuche, diese zu beheben, gab es seit Jahren, vor allem durch häufigeres Wechseln des Personals zwischen den Teams."

Nach einer gewissen Müdigkeit nach der Veröffentlichung von Dragon Age: Inquisition wurde Gaider in das Team versetzt, das an Project Dylan arbeitete, das später Anthem werden sollte, als er damit beauftragt wurde, das Gefühl des Sci-Fi-Universums zu verändern, um mehr in Richtung Fantasy zu gehen.

In einer Antwort auf einen Kommentar erklärte Gaider auch, dass es sogar eine gewisse Vorzugsbehandlung zwischen den Teams Mass Effect und Dragon Age gab. "EA hat *immer* Mass Effect bevorzugt, direkt nach oben", schrieb er. "Dem Marketingteam gefiel es besser. Es war modern. Es hatte Action. Sie wussten nie so recht, was sie mit DA anfangen sollten, und wann immer DA besser abgeschnitten hat als ME, hatte ME die Ausreden. Wenn du mich fragst, war es seit DA Origins immer nur knapp vor der Axt vorbei."

Dragon Age-Fans werden wahrscheinlich nicht erfreut sein, diesen letzten Teil zu hören, zumal Dragon Age: The Veilguard die Erwartungen von EA nicht erfüllt hat. Es ist jedoch schon lange her, dass Gaider bei BioWare gearbeitet hat, also haben die beiden Teams vielleicht seitdem gelernt, sich zu küssen und zu versöhnen.