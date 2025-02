EA-CEO erklärt, warum Dragon Age: The Veilguard gefloppt ist

HQ

Das 3. Quartal dieses Geschäftsjahres war nicht besonders stark. Sowohl Dragon Age: The Veilguard als auch EA Sports FC 25 konnten die hohen Erwartungen des Publishers nicht erfüllen, aber nach den Kürzungen, die bei BioWare nach der letzten Dragon Age-Veröffentlichung vorgenommen wurden, fragen sich die Leute verständlicherweise, warum das Spiel gescheitert ist.

Laut EA-CEO Andrew Wilson (via PC Gamer) liegt der Grund, warum Dragon Age: The Veilguard unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, in einem Mangel an "Shared-World-Features". Wilson sagte weiter: "Um über das Kernpublikum hinauszugehen, müssen Spiele direkt mit den sich entwickelnden Anforderungen der Spieler in Verbindung stehen, die zunehmend nach Shared-World-Features und tieferem Engagement neben hochwertigen Erzählungen in dieser beliebten Kategorie suchen. Dragon Age hatte einen qualitativ hochwertigen Start und wurde von Kritikern und Spielern gut bewertet. Es fand jedoch keinen Anklang bei einem ausreichend breiten Publikum in diesem hart umkämpften Markt."

Stuart Canfield, Chief Financial Officer von EA, schaltete sich ein und sagte : "In der Vergangenheit war Blockbuster-Storytelling die wichtigste Art und Weise, wie unsere Branche den Spielern geliebtes geistiges Eigentum zugänglich gemacht hat. Die finanzielle Leistung des Spiels unterstreicht die sich entwickelnde Branchenlandschaft und unterstreicht die Bedeutung unserer Maßnahmen, um auf unsere bedeutendsten und größten potenziellen Chancen umzuschichten."

Dragon Age: The Veilguard wurde von seinem ersten Trailer an heftig kritisiert, und vieles davon hatte mit den Inhalten, Handlungssträngen und Charakteren des Spiels zu tun, die herausgegriffen wurden. Ein Großteil der Kritik in gutem Glauben deutete darauf hin, dass das Spiel an einem bestimmten Punkt der Entwicklung deutliche Anzeichen einer Verschiebung zeigte und die Live-Service-Elemente aufgegeben wurden, die Gerüchten zufolge zu Beginn enthalten sein sollten. Für Wilson war es ein Fehler, den Live-Service aufzugeben, während die meisten Dragon Age-Fans wahrscheinlich die Nase über jeden Live-Service-Inhalt im Spiel gerümpft hätten.

Was denkst du darüber, warum The Veilguard gefloppt ist?