eFootball vereint Fußball- und Anime-Fans durch eine Zusammenarbeit mit Naruto Shippuden

HQ

eFootball, die Free-to-Play-Alternative zu EA Sports FC, die beliebter ist, als viele denken, hat eine schockierende Zusammenarbeit angekündigt, um neue Zielgruppen anzuziehen: ein Crossover mit Naruto Shippuden.

Konami hat einen absolut verrückten Trailer veröffentlicht, in dem beliebte Spieler wie Neymar Jr. von Santos, Takefusa Kubo von Real Sociedad, Robert Lewandowski vom FC Barcelona oder Luka Modric vom AC Mailand oder ehemalige Spieler wie Marcelo oder Bale auftreten, der zeigt, dass die Spieler in den Spielen Anime-ähnliche Spezialaktionen ausführen können und Naruto-Charaktere in den Torfeiern auftreten. Die Grenzen des Football-Simulators durchbrechen.

Die Zusammenarbeit ist jetzt live, und ein erstes spezielles, maßgeschneidertes Stadion wurde bereits veröffentlicht. Es läuft bis zum 14. Mai, und du kannst acht Spielerkarten, Symbole, riesige Requisiten und andere Gegenstände erhalten. Und im Spiel eFootball Champion Squads erscheint vom 7. bis 31. Mai eine kostenlose Naruto x Marcelo-Karte.