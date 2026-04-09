eFootball übersteigt 1 Milliarde Downloads

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Electronic Arts teilt normalerweise keine genauen Verkaufsinformationen für seine FIFA/EA Sports FC-Spiele, aber die meisten von uns wissen, dass diese Titel oft zu den meistverkauften Spielen des Jahres gehören, besonders in fußballverrückten Regionen wie Großbritannien und Spanien. Wir vergessen oft, dass Konami auch den bekanntesten Konkurrenten zu EAs Fußballbemühungen hat, da eFootball (ehemals PES) schon seit einiger Zeit existiert und Fans ein alternatives digitales Fußballerlebnis bietet. Und mit großem Erfolg...

Wir sagen das, weil Konami enthüllt hat, dass eFootball nun den enormen Meilenstein von einer Milliarde Downloads überschritten hat. Das Free-to-Play- und Live-Spiel war auf PC, Konsole und Mobilgeräten ein großer Erfolg und konnte sogar regelmäßig neue Spieler anziehen, mit bis zu 50 Millionen Downloads seit Mitte Januar.

Um diesen unglaublichen Meilenstein zu feiern, hat Konami einige spezielle Ingame-Events angekündigt, um Spieler für das Weiterspielen zu belohnen. Bekannt als Master League Sprint, ist dies eine zeitlich begrenzte Aktivität, inspiriert vom ehemaligen PES-Event, bei der tägliche Login-Belohnungen angeboten werden, die eFootball Münzen und Chance-Deals anbieten, bei denen die Möglichkeit besteht, legendäre Spieler zu ergattern. Dieses Event ist nur bis zum 16. April aktiv, also verpassen Sie nicht die Chance, einige großartige Belohnungen zu ergattern.

Konami hat außerdem einen speziellen Manga "That Time I Got Reincarnated in PES" in Auftrag gegeben, um diesen Moment zu würdigen, der als "Fantasy-Geschichte, die Castolo, Minanda und anderen in die Welt von Master League begleitet" gilt.