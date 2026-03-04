eFootball Kick-Off! wird am 3. Juni auf der Nintendo Switch 2 erscheinen, aber es wird nicht kostenlos sein

HQ

Nachdem er während der neuesten Nintendo Direct Partner Showcase angekündigt wurde, hat Konamis Fußballsimulator nun ein Veröffentlichungsdatum. Am 3. Juni können wir unsere Lieblingsspieler auswählen und uns mit eFootball Kick-Off! in das Geschehen der besten Fußballspiele der Geschichte eintauchen – aber was wir nicht erwartet hatten, war, dass wir – anders als bei der eFootball-Version für andere Konsolen – für das Spiel auf der Nintendo Switch 19,99 € zahlen müssen, also es handelt sich um eine andere Version von eFootball als die auf anderen Konsolen, wobei Lionel Messi als Bonus als Spieler im 'World Tour'-Modus enthalten ist. Das sind die Spielmodi und Inhalte für die Nintendo Switch 2:

Spielmodi und Funktionen





World Tour: Gründet euren eigenen Club und nehmt an Turnieren auf der ganzen Welt teil. Gewinne Spiele, um Spieler von unterlegenen Gegnern zu verpflichten, oder nutze das Geld, das du beim Spielen verdienst, um legendäre Fußballer zu verpflichten. Stell dein eigenes Team zusammen und strebe danach, die Welt zu erobern.



International Cup: Der weltweit prestigeträchtigste internationale Wettbewerb kehrt alle vier Jahre zurück. Übernehmen Sie die Führung Ihrer Nationalmannschaft und treten Sie auf der größten Bühne des Fußballs an, wo Geschichte geschrieben und globale Vorherrschaft entschieden wird. ("Der International Cup"-Modus soll als zusätzlicher herunterladbarer Inhalt veröffentlicht werden)



Anfängermodi: Tauche ein in spaßige und zugängliche Erlebnisse wie 6-gegen-6-Football, die für schnelle Action und viele Torchancen ausgelegt sind. Das "Rang"-System bewertet die Leistung und ermöglicht es den Spielern, sich natürlich weiterzuentwickeln, während sie sich verbessern.



Lokales Online-Spiel: Genießen Sie Matches jederzeit und überall, spielen Sie solo, fordern Sie Ihre Freunde über eine lokale drahtlose Verbindung heraus oder testen Sie Ihre Fähigkeiten gegen Spieler aus aller Welt in Online-Wettbewerben.



Wirst du den Ball auf der Nintendo Switch 2 kicken?