eFootball erscheint diesen Sommer für die Nintendo Switch 2

HQ

Eine der großen Überraschungen dieser Nintendo Direct Partners Showcase ist die Ankunft von Konamis Fußballsimulator, eFootball, auf der Nintendo Switch 2 in diesem Sommer. Dieser Titel, der sich schnell einer Milliarde Downloads nähert, kommt auf Nintendos neue Konsole. Dank des Portable Mode können wir mit unseren Lieblingsteams überall spielen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Nintendo Switch 2-Version die bereits bekannte Free-to-Play-Version sein wird oder eine andere Version, bei der man bezahlen muss, um zu spielen.

Hast du dieses Spiel auf der Nintendo Switch 2 erwartet?