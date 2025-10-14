Eduardo Noriega weist auf Ähnlichkeiten zwischen seiner Figur aus "The Walking Dead" und Amenábars "Open Your Eyes" hin

HQ

Eduardo Noriega ist einer der vielen spanischen Schauspieler in der Besetzung der dritten Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon, dem AMC-Spin-off, das dem auf Robert Kirkmans Comic basierenden Zombi-Fernsehuniversum neues Leben eingehaucht hat, indem es die Handlung nach Europa gebracht hat: Frankreich in den ersten beiden Staffeln und jetzt Spanien in der dritten Staffel, die gerade ausgestrahlt wird. und der vierte, der gerade gedreht wird.

Wir haben kürzlich mit den Stars der Serie auf der San Diego Comic-Con in Málaga gesprochen und nach einigen Nuancen gefragt, die ihre nordamerikanischen Kollegen wahrscheinlich übersehen würden. Noriega, der Antonio spielt, erzählte uns, dass die Darstellung seiner Figur ihn an die von Abre los Ojos (Open Your Eyes) erinnert, Alejandro Amenábars Film aus dem Jahr 1997, der vier Jahre später mit Tom Cruise in Vanlilla Sky neu verfilmt wurde.

RTVE

"Ich muss sagen, dass mich Antonios Darstellung in The Walking Dead ein wenig an Abre los Ojos erinnert hat. In Abre los Ojos hatte er auch dieses deformierte Gesicht. Es sind nicht die gleichen Narben; Das ist ein Brand; es hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber in gewisser Weise habe ich an meine Anfänge mit Amenábar gedacht, als ich das gemacht habe", sagte Noriega in unserem Interview, was auch sein Kollege Óscar Jaenada voll und ganz bestätigte.

"Die Charakterisierung war ein Zufall, denn das Design wurde in den Vereinigten Staaten gemacht, obwohl Jesús mein Make-up-Artist ist, Jesús García, der mich jeden Tag schminkt. Und es ist ein wunderbares Make-up, das den Charakter nicht nur körperlich, sondern auch innerlich definiert. Er trägt seine Krankheit und seine Wunde in seinem Gesicht, aber er trägt sie auch innerlich."

Eduardo Noriega fordert eine Reform der Drehförderungen in allen Regionalregierungen

Noriega sprach auch über die Vorteile, die diese Dreharbeiten für Spanien gebracht haben, da sie Teams von 400 Personen hatten, die monatelang an vielen Orten arbeiteten, was eine erhebliche Investition in die Dörfer darstellte, an denen sie gearbeitet haben, einige große, andere kleine.

"Ich denke, es ist unfair, dass einige Gebiete bestimmte Steuervorteile gegenüber anderen haben. Ich denke, es ist schwierig, das Gesetz zu ändern, aber es stimmt, dass die Kanarischen Inseln und das Baskenland im Moment mehr profitieren als andere Gebiete, was ich nicht verstehe. Warum können nicht alle spanischen Gebiete diese Vorteile nutzen und ausländische Produktionen anziehen?"

Unten könnt ihr euch unser vollständiges Interview mit Eduardo Noriega, Óscar Jaenada und Candela Saitta ansehen, der jungen argentinischen Schauspielerin, die ihren Charakter in The Walking Dead: Daryl Dixon mit dem der Königin Máxima der Niederlande vergleicht.