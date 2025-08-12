HQ

HQ

Wie ich in mehreren Rezensionen erwähnt habe, leidet die europäische Spieleentwicklung manchmal unter dem, was als "Euro-Jank" bekannt ist. Wenn du dich fragst „Was ist das?", bist du nicht allein. Euro jank bezieht sich auf Spiele, die in der Regel in Europa von kleineren Studios ohne große Budgets entwickelt werden. Das sind Spiele, die nicht unbedingt mit Fehlern gespickt sind, bei denen sich die Dinge aber immer noch etwas steif oder nicht ganz richtig anfühlen. Das bedeutet nicht, dass das Spiel schlecht ist, sondern vielmehr, dass es eine einzigartige Persönlichkeit hat. Es ist die Art von Spiel, bei der man bei einer seltsamen Animation die Augen verdreht und dann ein wenig lächelt, denn genau das macht seinen Charme aus.

Dieses Mal habe ich ein weiteres Beispiel für dieses Phänomen in die Hände bekommen. Es erscheint heute und heißt Echoes of the End. Das Spiel wurde von Myrkur Games aus Island entwickelt und wird von Deep Silver veröffentlicht, die oft ihre Hände in einigen der besten Beispiele für Euro-Jank haben. Das ist an sich schon ein bisschen exotisch, denn es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir ein Spiel aus Island sehen, es sei denn, es handelt sich um EVE Online.

Echoes of the End ist eine weitere Reise in ein postapokalyptisches Universum, das sich allmählich zu einem beliebten Spielplatz für Spieleentwickler entwickelt. Wir finden uns in einer Stammesgesellschaft wieder und spielen als Ryn. Sie ist eine Magierin, oder besser gesagt, das, was das Spiel eine Vestige nennt. Ryn hat einen magischen Arm, dem sie nicht ganz traut, denn als Kind hat sie ihrem Bruder versehentlich Narben zugezogen, als sie versuchte, ihm mit ihren Kräften zu helfen, was zu Brandflecken an Hals und Gesicht führte, was sie sehr vorsichtig gemacht hat, wie sie ihre Fähigkeiten einsetzt.

Werbung:

Ryn und ihr Bruder machen sich auf, um die Welt zu retten, wie man es in solchen Geschichten tut. Schnell treffen sie auf Soldaten eines totalitären Regimes, das das Land von Aema übernommen hat. Der Bruder wird von diesen fröhlichen Vertretern der Unterdrückung entführt, und nun liegt es an Ryn und ihrem neuen Partner Abram Finley, ihn zu retten. Und wenn sie schon dabei sind, könnten sie genauso gut den Rest der Welt retten.

Die Geschichte ist nicht neu; tatsächlich ist es so klassisch, dass man den nächsten Handlungspunkt fast erahnen kann, lange bevor er passiert. Trotzdem hat es hier einen gewissen Charme. Es hilft, dass die Sprachausgabe von Isländern übernommen wird, die Englisch sprechen. Das gibt den Dialogen einen anderen Ton und man hört, dass die Entwickler ihr Herz und ihre Seele in die Geschichte gesteckt haben.

Echoes of the End ist ein Action-Adventure-Spiel in der dritten Person, das Serien wie God of War und Hellblade ähnelt. Das Spiel leiht sich ein wenig von beiden und platziert die Elemente in einer sehr linearen Welt, durch die man sich bewegt, indem man auf Vorsprünge springt, klar markierte Wände erklimmt und sich von Gebiet zu Gebiet zurechtfindet. Es ist ziemlich Standard, aber was es interessant macht, ist die Art und Weise, wie Ryn ihre Fähigkeiten einsetzt.

Werbung:

Unter anderem kann sie eingestürzte Gebäude und Brücken so reparieren, dass sie wieder wie neu stehen. Sie manipuliert die Zeit so, dass sich die Dinge von kaputt zu ganz und wieder zurück verändern können, fast so, als würde man eine alte VHS-Kassette zurückspulen. Ihre Gefährte kann Dinge in Stasis versetzen, was es ihnen ermöglicht, eine Struktur in dem Zustand beizubehalten, den Ryn geschaffen hat, während sie selbst etwas anderes verändert. Es ist ein System, das den Levels einen ziemlich guten Fluss verleiht, da man ständig auf neue Rätsel stößt, bei denen man seine Fähigkeiten auf verschiedene Weise kombinieren muss.

Später erhalten die beiden noch mehr Kräfte. Zum Beispiel kann Ryn in die Vergangenheit zurückblicken, um Fallen oder Strukturen aufzudecken, die in der Gegenwart verborgen sind. Das sorgt für einige intensive Momente, vor allem, wenn man entdeckt, dass der sichere Weg nach vorne eigentlich der sichere Tod auf der anderen Seite ist.

Die Rätsel sind im Allgemeinen nicht allzu schwierig, aber gegen Ende stieß ich auf eines, das sich weigerte, gelöst zu werden, obwohl ich die spieleigenen Anweisungen buchstabengetreu befolgt habe. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war oder nur ich, aber das Ergebnis war dasselbe: Das Spiel blieb für mich dort stehen. Und das ist eigentlich ein guter Einstieg in das größte Problem des Spiels, nämlich die Anzahl der Bugs und seltsamen Designentscheidungen.

Es gibt viele kleine Dinge, die die Immersion unterbrechen und eine der nervigsten sind unsichtbare Wände, die dich daran hindern, über niedrige Hindernisse zu springen. Es sieht lächerlich aus, vor einer 30 Zentimeter hohen Steinmauer zu stehen und nicht darüber hinwegzukommen. So etwas zerstört das Gefühl der Freiheit.

Ein weiteres Beispiel ist eine Segelsequenz, die sehr an God of War erinnert. Ich dachte, ich würde in der Nähe eines Wasserfalls segeln, um zu sehen, was passieren würde. Normalerweise würde man von der Kante fallen, doch stattdessen fuhr das Boot unbeirrt über den Abgrund weiter, als würde das Wasser einfach weiter in die Luft steigen. Ich segelte im freien Flug herum, bevor das Boot wieder im Wasser landete. Es ist schwer, über einen so großen Fehler nicht zu lächeln, aber es ist auch eine klare Erinnerung daran, dass das Spiel mehr Entwicklungszeit brauchte.

Die Grafik ist schön, vor allem die Umgebung, aber es gibt Probleme. Ich erlebte psychedelische Reflexionen von Texturen, die sich je nach Kamerawinkel veränderten, und an einem Punkt war es so schlimm, dass ich Kopfschmerzen bekam. Nachdem ich eine Stunde damit verbracht hatte, die Grafikeinstellungen ein- und auszuschalten, fand ich heraus, dass die HDR-Einstellung der Übeltäter war. Wenn HDR ausgeschaltet war, verschwand das Problem, aber es regt zum Nachdenken an, dass ein so offensichtlicher Fehler durchgeschlüpft ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Echoes of the End ein ehrgeiziges Spiel mit einigen wirklich guten Ideen und einer schönen Präsentation ist, aber auch mit technischen Problemen und Designfehlern, die das Spielerlebnis beeinträchtigen. Ich würde es eigentlich empfehlen, aber nur, wenn man auf ein paar Updates warten kann.