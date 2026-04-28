EA Sports UFC 6 offiziell bekannt gegeben

Laut einem neuen Gerücht sollte EA diese Woche EA Sports UFC 6 ankündigen, worüber wir gestern früh berichtet haben, und darauf hinweisen, dass wir, falls die Informationen korrekt sind, innerhalb der nächsten Tage etwas hören sollten. Und... Genau das ist passiert. Über Nacht enthüllte der EA Sports Instagram-Account, dass EA Sports UFC 6 tatsächlich auf dem Weg ist.

Jeder, der eine der beiden verfügbaren Editionen vorbestellt, kann sich auf die Skins Korean Zombie, Miesha Tate und Leon Edwards im sogenannten Iconic Moments Bundle freuen, wenn das Spiel am 19. Juni erscheint. Anscheinend erscheint es nur für PlayStation 5 und Xbox Series S/X, obwohl die gestrige Quelle sagte, dass es auch für PC erscheinen wird (wenn auch vielleicht nicht zum Launch). Natürlich könnten später zusätzliche Plattformen hinzugefügt werden, aber das ist vorerst das, was wir wissen.

Wenn du dich für die teurere Ultimate Edition entscheidest, bekommst du außerdem einen einwöchigen Vorsprung, den Fighter Pass (UFC-Legenden – 8 neue Kämpfer, 2 zum Start verfügbar und 6 kommen später), den Expansion Pass mit zwei Erweiterungen, den VIP Pass und das Rivalry Bundle.

EA sagt, dass weitere Informationen folgen werden, aber auf der offiziellen Website können wir weiterhin lesen:

"EA Sports UFC 6 wird von Jägern angetrieben. Weiterentwickelte Schlag- und Bewegungssysteme erwecken UFC-Stars im Octagon zum Leben, während neue Spielmodi immersive Erzählweise einführen, die jeden Kampf persönlich wirken lässt. Stellt euch auf und kämpft euren Kampf."