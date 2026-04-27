Gerücht: EA Sports UFC 6 wird diese Woche angekündigt

Es sind drei Jahre vergangen, seit wir das letzte Mal MMA mit EA in EA Sports UFC 5 genießen konnten. Es wurde allgemein angenommen, dass noch mehr Spiele folgen würden, und jetzt haben wir vielleicht mehr Informationen dazu.

Das sonst sehr zuverlässige Dealabs berichtet, dass EA Sports UFC 6 diese Woche angekündigt wird und wir uns auf eine Veröffentlichung bereits am 19. Juli für PlayStation 5 und Xbox Series S/X freuen können. Offenbar ist diesmal auch eine PC-Version geplant, die aber später erscheinen wird.

Details zum Gameplay sind noch nicht bekannt, aber der Preis soll Berichten zufolge bei 79,99 € liegen (was wahrscheinlich £69,99 im Vereinigten Königreich bedeutet) – und damit können wir nur noch warten. Ob die Gerüchte stimmen oder nicht, wird in den kommenden Tagen bekannt werden.