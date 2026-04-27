Gerücht: EA Sports UFC 6 wird diese Woche angekündigt
Und wir müssen nicht lange auf die Premiere warten, da sie offenbar bereits im Juli veröffentlicht wird.
Es sind drei Jahre vergangen, seit wir das letzte Mal MMA mit EA in EA Sports UFC 5 genießen konnten. Es wurde allgemein angenommen, dass noch mehr Spiele folgen würden, und jetzt haben wir vielleicht mehr Informationen dazu.
Das sonst sehr zuverlässige Dealabs berichtet, dass EA Sports UFC 6 diese Woche angekündigt wird und wir uns auf eine Veröffentlichung bereits am 19. Juli für PlayStation 5 und Xbox Series S/X freuen können. Offenbar ist diesmal auch eine PC-Version geplant, die aber später erscheinen wird.
Details zum Gameplay sind noch nicht bekannt, aber der Preis soll Berichten zufolge bei 79,99 € liegen (was wahrscheinlich £69,99 im Vereinigten Königreich bedeutet) – und damit können wir nur noch warten. Ob die Gerüchte stimmen oder nicht, wird in den kommenden Tagen bekannt werden.