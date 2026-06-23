EA soll Berichten zufolge von Entlassungen betroffen sein, da der Verkauf über 55 Milliarden Dollar näher rückt

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Electronic Arts kommt immer näher an einen neuen Eigentümer, da die 55-Milliarden-Dollar-Übernahme durch einen Aktienkonzern und den Saudi Arabian Public Investment Fund voraussichtlich irgendwann im Sommer abgeschlossen wird, mit einer derzeit festgelegten Deadline am 22. Juli. Da dies der Fall ist und ein großer Teil des Deals auf einem Darlehen und Schulden gegen die Videospiel firma basiert, sehen wir, dass EA die Kosten ziemlich aggressiv senkt, auch in mehreren Entlassungsrunden.

Allein in diesem Jahr gab es bereits zwei Entlassungsrunden, und nun scheint eine dritte im Gange zu sein. Kotaku berichtet, dass eine unbekannte Anzahl von Mitarbeitern aus dem größeren Unternehmen entlassen wurde, wobei die Rollen scheinbar in den Studios in den USA und im Büro in Hyderabad, Indien, beeinflusst werden.

Diese Information stammt aus einer E-Mail, die Kotaku vom letzten Mittwoch geteilt wurde, in der erwähnt wird, dass die Änderungen im Gange sind, um "unsere Arbeitsweise anzupassen, um besser auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Fans einzugehen." Außerdem fügt es hinzu: "Im Rahmen dieser Entwicklung nehmen wir Änderungen an einigen Rollen vor oder schlagen vor, neue Rollen zu schaffen und bestimmte Arbeiten an andere Teams, Standorte oder Servicepartner verlagern".

EA hat diese Entlassungsrunde noch nicht öffentlich bestätigt, was bedeutet, dass wir das tatsächliche Ausmaß der betroffenen Mitarbeiter noch nicht kennen.