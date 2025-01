Dragon Age: The Veilguard und EA Sports FC 25 haben die Verkaufserwartungen von EA nicht erfüllt

HQ

Magnus ist bei weitem nicht der einzige, der dachte, dass Dragon Age: The Veilguard ein großartiges Spiel ist, aber vielleicht nicht so beeindruckend, wie die Fans der Franchise gehofft hatten. Hinzu kommen hitzige Debatten darüber, dass das Spiel "woke" ist, eine lange Entwicklung mit massiven Änderungen und BioWare, die viele mit Anthem und Mass Effect: Andromeda enttäuscht hat, und es ist verständlich, dass viele befürchteten, dass das geliebte Studio in Schwierigkeiten steckt. Daran werden auch die Nachrichten von heute Abend nichts ändern.

Eine Pressemitteilung von EA enthüllt, dass Dragon Age: The Veilguard im Jahr 2024 nur etwa 1,5 Millionen Spieler verkauft/engagiert hat. Ich schreibe "nur", weil der Riesenverlag mit 3 Millionen gerechnet hat, also liegt die tatsächliche Zahl bei etwa der Hälfte.

Was das Ganze noch schlimmer macht, ist der "engagierte" Teil, da dies bedeutet, dass die 1,5 Millionen die Abonnenten des Play Pro-Dienstes von EA enthalten, die ihn "kostenlos" gespielt haben. Es könnte sogar diejenigen zählen, die die kostenlose Testversion bei EA Play gespielt haben...

Nicht, dass Dragon Age: The Veilguard das einzige Spiel wäre, das EA dazu veranlasst hat, seine Erwartungen für dieses Geschäftsjahr, das am 1. April endet, zu senken, da EA Sports FC 25 ebenfalls gescheitert ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden besteht darin, dass EA davon ausging, dass sich der zunehmende Erfolg der Football-Franchise fortsetzen würde, obwohl er tatsächlich etwas zurückging. EA Sports FC 25 hat auch die Chance, sich mit Mikrotransaktionen und dergleichen "zu "rehabilitieren", was bedeutet, dass das einzige Studio, das hier wirklich in Schwierigkeiten steckt, BioWare ist. Kein lustiger Druck, den man auf seinen Schultern tragen sollte, wenn einer der Regisseure gerade gegangen ist und das neue Mass Effect noch Jahre entfernt ist...