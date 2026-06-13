Duskfade ist für jüngere Fans gedacht, aber für ältere Zuschauer verstanden

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Jetzt, wo wir wissen, dass Duskfade im August 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheinen wird, stellt sich die große Frage, ob Weird Belugas 3D-Plattformer ein Spiel für euch sein wird. Inspiriert von Jak & Daxter und Kingdom Hearts hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit dem Entwickler des Spiels zu sprechen, um einige Fragen zu stellen, unter anderem, wie das Projekt für ein breites Publikum gestaltet wurde und wie sich das in seine Schwierigkeitsphilosophie einschlich.

Zu diesem Zweck sagte uns der narrative Designer Ricardo Chorques Mesa in einem ausführlichen Interview, das Sie hier lesen können, dass Duskfade für alle Zuschauer gemacht ist, aber narrative Feinheiten und Details enthält, die nur ältere Zuschauer wahrscheinlich wahrnehmen und mit denen sie sich identifizieren werden.

"Wir haben immer sehr klar gemacht, dass wir ein Erlebnis wollen, das für alle Arten von Spielern Spaß macht, aber auch erfahrenere Spieler mit fortgeschrittenen Routen und Bewegungsoptionen belohnt. Wenn du weißt, wie du das Beste aus Zirians Werkzeugkasten nutzen kannst, kannst du die Level blitzschnell durchqueren, und indem du seine Kampffähigkeiten klug kombiniert, können dich die Gegner nicht einmal zerkratzen.

"Das gilt auch für die Erzählung von Duskfade. Ein jüngeres Publikum wird die Geschichte und ihre Charaktere genießen und sich in sie verliebt haben, aber es könnten die etwas älteren Akteure sein, die wirklich mit der Botschaft von Familie, Liebe und Verlust verbunden sind."

Da Duskfade am 13. August erscheinen soll, kannst du unten den Veröffentlichungs-Trailer des Spiels sehen, wobei Steam-Fans heute eine Demo anschauen können, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was der vollständige Titel bei seinem Debüt bieten wird.