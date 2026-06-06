Duskfade Interview: Gespräche über Inspiration, Schwierigkeit, Laufzeit, KI und mehr mit Weird Beluga

Auch wenn wir nicht mehr so viele 3D-Plattformer sehen wie in der goldenen Ära der PlayStation 2, gibt es dennoch Highlights, die zeigen, dass Fans diesen Teil des Gaming-Sektors weiterhin lieben und genießen. Astro Bot unterhielt vor ein paar Jahren viele, Donkey Kong Bananza folgte letztes Jahr – und das alles, während auch der Indie- und AA-Bereich eine Reihe unterhaltsamer Erlebnisse bot, darunter Yooka-Replaylee und Bubsy 4D.

Bald wird der Entwickler Weird Beluga auch in diesem Bereich seine kreativen Fähigkeiten zeigen, denn das Studio wird Duskfade veröffentlichen, einen 3D-Plattformer, der der goldenen Ära dieses Sektors Tribut zollen will, bei dem ein niedlicher Charakter eine überlebensgroße Mission annimmt, Gegner und Bosse bekämpft und durch eine Vielzahl unterschiedlicher und einzigartiger Reiche und Level reist. Es versteht sich von selbst, dass es wie ein echtes Vergnügen aussieht, wenn man solche Spiele mag.

Da Duskfade im Jahr 2026 auf PC, PS5, Xbox Series X/S und nun auch auf der Nintendo Switch 2 erscheinen soll, hatten wir das Privileg, mit dem narrativen Designer Ricardo Chorques Mesa sprechen zu können, um mehr über das Spiel zu erfahren. Wir sprachen über seine Inspirationen, die Philosophie des Entwicklers zu Schwierigkeit, Laufzeit, wie Weird Beluga mit KI umgeht und mehr. Das vollständige Gespräch könnt ihr unten sehen.

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Gamereactor: Als Action-Plattformer, gab es Spiele, von denen du Inspiration genommen hast oder für die du nachahmen wolltest Duskfade ?

Chorques Mesa: "Wir sprechen gerne stolz über unsere Hauptreferenzen, nämlich Jak & Daxter und Ratchet and Clank im Gameplay, und Kingdom Hearts als Referenz für Kunst und Stimmung. Natürlich haben wir uns auch von vielen anderen Plattformern inspirieren lassen, wie Mario Odyssey und Astro Bot. Wir haben uns auch Kampfreferenzen wie die Souls-Reihe oder Alice: Madness Returns angesehen, weil es Plattforming, Action und Handlung miteinander verbindet."

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Gamereactor: Wie ermöglichen einzigartige Reiche es, deine kreativen Fähigkeiten einzusetzen und welche großen Herausforderungen wird jedes Reich dem Spieler stellen?

Chorques Mesa: "Wir wussten schon immer, dass eine unserer größten Stärken die Kunst des Spiels ist. Schon beim allerersten Prototyp sah es unglaublich aus, und seitdem ist es nur noch besser geworden. Obwohl es eine Herausforderung sein kann, so viele verschiedene Biome zu haben, schätzen wir große Vielfalt und die Möglichkeit, die Spieler mit Landschaften und visuellen Elementen zu überraschen, die sich in ihrem Gedächtnis einbrennen. Aber es geht über die Umgebung hinaus, denn durch die so vielfältigen Settings können sowohl Gegner als auch Mechaniken unerwartete und spaßige Formen und Verhaltensweisen annehmen.

"Jedes Level hat seine eigenen Bedrohungen und Herausforderungen: Lavawellen, korrumpierte Automaten, lebende Schachfiguren, Plattformen, die Fata Morgana sind... "

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Gamereactor: Mit actionbasiertem Kampf im Hinterkopf, was ist deine Philosophie zum Schwierigkeitsgrad von Duskfade und zur Anwendbarkeit des Spiels für ein breites Publikum?

Chorques Mesa: "Wir haben immer sehr klar gemacht, dass wir ein Erlebnis wollen, das für alle Arten von Spielern Spaß macht, aber auch erfahrenere Spieler mit fortgeschrittenen Routen und Bewegungsoptionen belohnt. Wenn du weißt, wie du das Beste aus Zirians Werkzeugkasten nutzen kannst, kannst du die Level blitzschnell durchqueren, und indem du seine Kampffähigkeiten klug kombiniert, können dich die Gegner nicht einmal zerkratzen.

"Das gilt auch für die Erzählung von Duskfade. Ein jüngeres Publikum wird die Geschichte und ihre Charaktere genießen und sich in sie verliebt haben, aber es könnten die etwas älteren Akteure sein, die wirklich mit der Botschaft von Familie, Liebe und Verlust verbunden sind."

Gamereactor: Wie linear ist Duskfade und bietet das Spiel einzigartige Möglichkeiten, 'abseits der ausgetretenen Wege' zu gehen, wenn man so will?

Chorques Mesa: "Sowohl die Geschichte als auch die Level werden linear gespielt. Allerdings ist jedes Setting voller Geheimnisse, die du in diesem Moment vielleicht ohne die Hilfe einer später im Spiel freigeschalteten Fähigkeit nicht erreichen kannst. Deshalb ist es immer eine gute Idee, frühere Level erneut zu besuchen, um wertvolle Upgrades oder beeindruckende Kosmetika zu finden. Außerdem verbirgt jede Einstellung einen Zeitriss, in dem du deine Beherrschung von Kampf und Plattforming auf die Probe stellen kannst."

Gamereactor: Wie lange erwartest du, dass ein Durchlauf von Duskfade dauern wird?

Chorques Mesa: "Basierend auf den kürzlich durchgeführten Playtesting-Sitzungen können wir bestätigen, dass die Laufzeit von Duskfade zwischen 15 und 20 Stunden liegt, je nachdem, wie viele Geheimnisse du auswählst."

Gamereactor: Wie steht Weird Beluga zum Einsatz von KI in der Spieleentwicklung?

Chorques Mesa: "Bei Weird Beluga stellen wir uns gegen den Einsatz von KI. Jeder Teil des Spiels wurde von Hand und mit so viel Liebe gestaltet, wie wir hineinstecken konnten."

Gamereactor: Was ist ein Teil von Duskfade, über den du denkst, dass die Leute mehr reden sollten?

Chorques Mesa: "Wir lieben das Gleichgewicht, das wir im Spiel zwischen Kampf und Plattforming erreicht haben, und nirgendwo wird das besser zur Geltung gebracht als in den Bosskämpfen. Sowohl Minibosse als auch Bosse verbinden hektische Kampfabschnitte, in denen Angriffe und Ausweichen entscheidend sind, mit Plattform-Sequenzen, bei denen Geschwindigkeit und Präzision entscheidend für den Sieg sind.

"Ein weiterer Aspekt, von dem wir besessen sind, ist die 'Clockpunk'-Ästhetik, da sich im Spiel alles um Zeit und Uhrwerk dreht. Sogar Zirians Schwert, genannt "Minutero", ist wie ein Uhrzeiger geformt!"

Danke an Weird Beluga Ricardo Chorques Mesa, dass er sich die Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten. Duskfade wird bald für PC, PS5, Xbox Series X/S erscheinen, mit neuen Plänen, das Spiel auch auf die Nintendo Switch 2 zu bringen. Bleiben Sie dran für mehr vom Spiel, da wir uns dem Veröffentlichungstermin nähern.