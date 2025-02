Dune: Awakening erscheint am 20. Mai für PC

HQ

Wir von Gamereactor verfolgen die Entwicklung von Dune: Awakening seit der Ankündigung im Sommer 2022 mit Leidenschaft. Wir haben es letztes Jahr zweimal getestet und waren der Meinung, dass "das ehrgeizigste Survival-Erlebnis in einem Videospiel" das Potenzial hat, dieses Jahr ein Hit zu werden, aber wir haben das Datum verpasst.

Funcom hat gerade bestätigt, dass Dune: Awakening am 20. Mai 2025 auf PC (Steam) erscheint. Leider gibt es noch keine offene Demo, so dass wir es alle gemeinsam ausprobieren können, aber Funcom hat auch ein Benchmark-Tool und einen Charakterersteller veröffentlicht, dessen Avatar ihr mit ins fertige Spiel nehmen könnt.

Vergiss nicht, dass du in Dune: Awakening in einem Arrakis-Universum lebst, in dem Paul Atreides nie existiert hat und der Krieg zwischen den Häusern Harkonnen und Atreides ausgeglichener ist als je zuvor. Werden Sie sich auf die Seite des einen oder anderen stellen? Und was ist mit den Fremen? Sie entscheiden.