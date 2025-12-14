Du kannst einen Boss für Mega Man Dual Override erstellen

HQ

Mega Man wird 2027 40, und wie wir über Nacht berichtet haben, feiert Capcom auf die bestmögliche Weise: mit einem neuen zweidimensionalen Plattform-Adventure für den klassischen Blue Bomber, komplett mit einem überarbeiteten Design.

Um die Community in diese Festlichkeiten einzubeziehen, hat Capcom nun angekündigt, einen Wettbewerb zu starten, um den besten Robot Master (einen Boss) für Mega Man Dual Override zu erschaffen. Sie schreiben:

"Diesen Monat wird Capcom einen speziellen Boss-Designwettbewerb für Mega Man: Dual Override veranstalten, bei dem Fans die Chance haben, Dr. Wily beim Erstellen eines brandneuen Robotermeisters zu helfen, der im Spiel erscheint. Für Details zur Teilnahme besuchen Sie die offizielle Website des Wettbewerbs... "

Und es wird noch besser, denn bald wird es einen ordentlichen Rabatt auf das gefeierte Megaman 11 von 2018 geben, das für weniger als das Äquivalent von £4,5 / 5 € im PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store und Steam erhältlich sein wird. Capcom hat noch kein Datum genannt, wann der Rabatt beginnt, sagt aber, dass er in den "kommenden Tagen" erfolgen wird.

Wir haben unten auch einige neue Bilder eingefügt, aber jetzt fragen wir uns – was wäre das Thema eines von Ihnen entworfenen Robotermeisters?