Du kannst dich im neuen Twin-Stick-Roguelike God-xylotl in ein Godzilla-ähnliches AK-xolotl verwandeln

AK-xolotl wurde gerade auf so ziemlich jeder Plattform als ein weiteres Beispiel für das trendige Roguelike-Action-Genre der Pixelkunst "niedlich, aber knallhart" veröffentlicht, und neulich hat sich Rebeca Reinosa auf dem IndieDevDay mit dem Schöpfer Daniel Piqueras getroffen, um mehr über das mit Kreaturen gefüllte Spiel zu erfahren.

"Ja, es ist die klassische Twin-Stick-Shooter-Formel mit einigen anderen Mechaniken rund um die Waffen und die Upgrades", beschreibt Piqueras Plüsch in der Hand. "Es ist mehr von Hades inspiriert als von Nuclear Throne oder Enter the Gungeon. Und dann haben wir das, was ich gerne das Tamagotchi nenne, wo man winzige AK-Xolotls in ihren Eiern finden muss, und wenn man sie aufzieht und pflegt, wachsen sie mit unterschiedlichen Werten und Fähigkeiten. Und wenn sie erst einmal erwachsen sind, kannst du als sie spielen."

"Das Coole an AK-Xolotls", fährt er über die Pokémon-ähnliche Funktion (aber mit Waffen) fort, "ist, dass sie irgendwie zufällig sind. Also habe ich gemacht, was ich wollte, und das Team auch. Du kannst also nur eine Heilfähigkeit erhalten, bei der du einen Snack oder etwas Fleisch bekommst, oder du kannst wie ein Godzilla oder Gott-Xylotl, wie wir es nennen, wachsen. Man kann auch die typische Absage von Bullet Hells machen, man kann Gegenstände durch einen Pakt mit einem Dämon beschwören, solche Sachen."

Das actiongeladene Spiel, das von 2Awesome Studio mitentwickelt und von Playstack veröffentlicht wurde, ist jetzt für PC, Switch, Xbox und PlayStation erhältlich.