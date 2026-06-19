Der Sommer beginnt an diesem Wochenende mit einer neuen Hitzewelle, die extreme Temperaturen in Frankreich und Spanien erreicht

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Spanien, Portugal und Frankreich bereiten sich auf die zweite Hitzewelle des Jahres vor, die noch vor offiziellem Beginn des Sommers an diesem Sonntag einschlägt – eine, die auch andere Länder wie das Vereinigte Königreich, Italien, Deutschland, Belgien und die Schweiz betreffen wird, beginnend am Samstag, den 20. Juni und mindestens bis Dienstag, den 23. Juni.

Ein Rücken aus warmer und trockener Luft aus Afrika und die reichlich sonnenreiche Sonne der längsten Tage des Jahres um die Sonnenwende des Sommers werden in vielen Teilen Spaniens und Frankreichs auf 40 °C und darüber steigen, und an manchen Orten könnten sie an den schlimmsten Tagen der Hitzewelle, Montag und Dienstag, bis zu 45 °C erreichen. Die Hitze konnte, besonders im Süden Spaniens, durch Staub aufgenommen werden, was die Luftqualität verschlechtern würde.

In Frankreich wird die Hitzewelle besonders ungewöhnlich sein, und es wird befürchtet, dass die Juni-Temperaturen im Land ab Sonntag übertroffen werden, da Paris 40 °C erreicht, was dazu geführt hat, dass viele öffentliche Veranstaltungen und sogar Abschlussprüfungen an Schulen verschoben wurden, um die Hauptverkehrszeiten zu vermeiden.

Die Behörden empfehlen, sich zu den schlimmsten Stunden des Tages nicht draußen aufzuhalten und besondere Fürsorge für gefährdete Personen, darunter ältere Menschen und Kinder, zu geben.