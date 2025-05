Drei furchterregende Dinosaurier spielen die Hauptrollen im neuen Teaser zu Jurassic World Rebirth

HQ

Ein neuer Trailer zu Jurassic World Rebirth feiert am kommenden Dienstag Premiere. Da der Kinostart am 2. Juli immer näher rückt, waren wir ein wenig besorgt über die relativ dünne Werbekampagne von Universal. Am Dienstag, den 20. Mai, wird jedoch ein neuer Trailer mit vielen neuen Dinosaurieraufnahmen veröffentlicht.

Insbesondere der 30-sekündige Teaser, der an diesem Wochenende veröffentlicht wurde, zeigt die neuen Tricks des Mosassaurus, des Wasserreptils von der Größe eines Blauwals und dem Hunger eines Weißen Hais. Es gibt auch neue Bilder von der Flussszene, einer Szene, in der der T-Rex die Protagonisten auf einem Floß jagt, das im ursprünglichen Jurassic Park zu sehen sein sollte (wie im Buch von Michael Crichton gezeigt) und jetzt 32 Jahre später gerettet wird.

Schließlich taucht auch der D-Rex, der mutierte Dinosaurier, der wie ein Rancor oder ein Xenomorph aussieht, in der Eröffnungsszene des Films auf, von der wir glauben, dass sie die Eröffnungsszene des Films sein könnte. Halten Sie am Dienstag Ausschau nach dem neuen Jurassic World-Trailer.