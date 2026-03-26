Dreame stellt die L50-Serie von Staubsaugrobotern vor.

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Dreames Roboterstaubsauger waren bereits auf Gamereactor zu sehen; wir haben kürzlich den Dreame Aqua10 UltraRoller getestet, und nun hat die Marke die neuen Roboterstaubsauger der L50-Serie vorgestellt: den L50s Pro Ultra und den L50 Ultra AE.

Der L50s Pro Ultra ist das leistungsorientierte Modell und bietet eine tiefere und effizientere Reinigung mit einer Vormax-Saugkraft von 30.000 Pa. Er verfügt außerdem über eine 100°C-Selbstreinigung mit ThermoHub-Technologie, das EasyLeap-System zur Hindernisvermeidung, flexible ausfahrbare Arme zum Reinigen von Ecken und einen Preis von 749 €.

Das Modell L50 Ultra AE hingegen ist die günstigere Version und bietet eine Saugkraft von 28.000 Pa, eine verbesserte Mopp-Selbstreinigungstemperatur von 100°C, eine Anti-Tangle TriCut 3.0-Bürste zur Verhedderung der Haare, ausfahrbare Arme zum Reinigen von Ecken und einen Preis von 599 €.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website. Aber erzählen Sie uns vorerst: Was halten Sie von diesen neuen Modellen?