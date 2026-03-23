Dragon's Dogma 2 Fans denken, Capcom deutet eine Erweiterung der Jubiläumskunst an

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Der 22. März 2024. Fühlt sich nicht an wie vor zwei Jahren, wenn man bedenkt, dass es uns im Grunde den Barbenheimer aller Spiele gegeben hat, mit Dragon's Dogma 2, Princess Peach: Showtime! und Rise of the Ronin, die alle am selben Tag erscheinen. Es sind zwei Jahre seit diesen Spielen vergangen, und Capcoms Fantasy-RPG feierte diesen Anlass mit neuen Illustrationen.

Das klingt vielleicht nicht nach etwas Besonderem, aber aufmerksame Fanshaben die Grafik auseinandergenommen, um Anzeichen für weitere Inhalte ins Spiel zu finden, und laut TheGamer scheint es zu sein, als hätten sie potenzielle Hinweise auf eine Erweiterung gefunden. Nämlich scheint laut einigen möglichen Hinweisen im Kunstwerk eine neue, nördliche Region in Dragon's Dogma 2 erforscht zu werden.

Zunächst einmal gibt es eine neue Figur in der Kunst, die uns den Rücken zukehrt. Sie tragen Winterkleidung, die nicht wirklich zum Klima des Basisspiels passen würde. Außerdem wurde ein im Kunstwerk abgebildeter Brief entschlüsselt und lautet: "Sichtungen von Greifen, die aus der nördlichen Region von Organ einfliegen, wurden bestätigt."

Das bestätigt nicht unbedingt etwas und könnte einfach Capcom sein, das der Welt von Dragon's Dogma 2 etwas Würze verleiht. Mit 4 Millionen verkauften Exemplaren hat das Spiel jedoch definitiv ein Publikum. Eines, das wieder in die Welt springen würde, wenn es eine eigene Dark Arisen-Version bekäme, genau wie das erste Spiel.