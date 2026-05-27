Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age erscheint im September für die Nintendo Switch 2

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Aus dem speziellen Stream zum 40-jährigen Jubiläum von Dragon Quest, in dem uns die Ankündigung des Reboots von Dragon Quest XII, jetzt bekannt als Beyond Dreams, sowie die Ankündigung von Dragon Quest Monsters: The Withered Kingdom gezeigt wurde, wird das JRPG-Franchise auch seinen neuesten Hauptteil auf eine neue Plattform bringen.

Endlich wird Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age eine native Version auf der Nintendo Switch 2 haben. Die neue Version dieses riesigen Titels soll am 24. September erscheinen und wird neben allem, was bereits durch die Definitive Edition angeboten wurde, den Spielern zwei neue Grafikmodi bieten, von denen einer die Auflösung priorisiert und der andere die Performance. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich.

Die schlechte Nachricht ist, dass diejenigen, die bereits Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age auf der Nintendo Switch besitzen, ihre Version nicht auf die neue Plattform upgraden können und die derzeit angegebenen £34,99/€39,99 für die Vorbestellung der neuen Version zahlen müssen.

Schaut euch unten den Trailer zu Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age auf der Nintendo Switch 2 an.