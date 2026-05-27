Dragon Quest Monsters: The Withered World verkündet; soll vor DQ XII: Beyond Dreams erscheinen

Square Enix' kurzer, aber intensiver Livestream zur Feier des 40. Jubiläums von Dragon Quest ist zu Ende gegangen und hat uns endlich einen Einblick in die Zukunft der langlebigen Serie gegeben.

Wir haben bereits über das nächste große Hauptprojekt gesprochen, Dragon Quest XII: Beyond Dreams, aber während des heutigen Streams haben Produzent Yosuke Saito und Spieledesigner Yuji Horii ein zweites neues Projekt angekündigt, Dragon Quest Monsters: The Withered World. Wir wissen nichts über diesen neuen Titel in der Spin-off-Reihe, da wir bisher nur ein Konzeptkunstwerk mit den Protagonistinnen Blanca und Nera gesehen haben, die auch eine Schlüsselrolle in Dragon Quest V: Die Hand der himmlischen Braut spielten.

Dragon Quest Monsters: The Withered World wird zum Start veröffentlicht – das ist bestätigt – für PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Das entspricht in gewisser Weise dem, was Horii selbst im Interview mit ihm letztes Jahr angedeutet hat, als er sagte, sie würden die Nintendo Switch 2 unterstützen.

Schauen Sie sich unten den kurzen Teaser für Dragon Quest Monsters: The Withered World an.