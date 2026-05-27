Square Enix präsentiert Dragon Quest XII, jetzt bekannt als Beyond Dreams nach einem Entwicklungsstart

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Es ist das 40-jährige Jubiläum von Dragon Quest und wir haben dieses Kunststück gefeiert, indem wir in unsere Geschichte mit der langjährigen JRPG-Saga eintauchen. Hinzu kam jedoch, dass Square Enix viel über die Zukunft der Reihe zu berichten hatte, insbesondere das lang erwartete Dragon Quest XII, wie der Serienschöpfer Yuji Horii kürzlich angedeutet hat.

Wir haben endlich eine Antwort darauf, warum das Spiel so lange so still war, und die Antwort ist im Grunde, dass es zurückgesetzt und neu gestartet wurde. In dem vom Dragon Quest-Team geteilten Update-Video erklärte Executive Producer Yosuke Saito, dass das Projekt "auf vielen Hürden gestoßen ist" und dass "aufgrund einer Umstrukturierung des Teams und eines Neustarts der Entwicklung es etwas länger dauern wird, bis es in deinen Händen ist." Im Grunde genommen wie Saito erklärt, "haben wir beschlossen, alles zu verschieben und von vorne anzufangen", und das bedeutet, dass das Dragon Quest XII: The Flames of Fate, das wir kannten, beiseitegeschoben wurde, um Platz für Dragon Quest XII: Beyond Dreams zu schaffen, wie das Spiel heute heißt.

Mit diesen Informationen im Hinterkopf wurde der erste Vorgeschmack auf Dragon Quest XII: Beyond Dreams in einem Trailer geteilt, den Sie unten im erweiterten Update-Video sehen können. Nachdem der Trailer ausgestrahlt war, rückte Horii ins Rampenlicht und erklärte, dass das Spiel einem Protagonisten folgt, der in seinen Träumen von Visionen heimgesucht wird, was sie im Dragon Quest-Format auf eine weitreichende und weitreichende Reise zur Rettung der weiteren Welt mitnimmt.

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Horii erklärt dann weiter, dass diese aktualisierte Version "wirklich gut voranschreitet" und dass sie "wie jedes vorherige Spiel mit Akira Toriyamas Charakteren und Koichi Sugiyamas Musik kommen wird." Wann wir mehr sehen werden, bleibt die große Frage, da das Projekt noch ziemlich weit entfernt zu sein scheint, da uns sogar versprochen wird, dass das zusätzlich angekündigte Dragon Quest Monsters: The Withered World vor Dragon Quest XII erscheinen soll, und dieses Spiel noch kein Veröffentlichungsdatum oder Veröffentlichungsfenster hat.

Freust du dich auf Dragon Quest XII: Beyond Dreams ?