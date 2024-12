Dragon Quest III HD-2D Remake hat sich in nur drei Wochen über zwei Millionen Mal verkauft In Japan gingen sogar die physischen Exemplare aus, so dass es diesen Meilenstein wahrscheinlich schneller hätte erreichen können, wenn mehr Spiele in den Regalen standen.

HQ Wir haben bereits mehrfach festgestellt, dass 2024 das beste Jahr aller Zeiten für japanische Rollenspiele werden könnte, das Qualität mit Quantität verbindet, komplett mit brandneuen Spielen, Fortsetzungen und spektakulären Remakes. In der letzteren Kategorie finden wir Dragon Quest III HD-2D Remake, das eine der letzten großen Premieren des Jahres unter den japanischen Rollenspielen war. Im Westen sind die Dragon Quest-Spiele nicht so bekannt, aber in Japan ist es größer als Final Fantasy, und Teil drei wird normalerweise als einer der besten der Serie gefeiert. Die japanische Popularität, kombiniert mit der Tatsache, dass das Remake anscheinend auch im Westen gut ankam, führte dazu, dass das Spiel ziemlich schnell eine Million Exemplare verkaufte, was ziemlich beeindruckend ist für das, was im Grunde genommen ein Titel aus dem Jahr 1988 ist, der mit einem ausgeprägten Retro-Gefühl neu aufgelegt wurde. Seitdem ist es immer weiter vor sich hin getuckert, und jetzt gibt Square Enix über Threads bekannt, dass Dragon Quest III HD-2D Remake nach nur drei Wochen auf dem Markt bereits zwei Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat. Und dann haben wir noch die Weihnachtszeit vor uns, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht mehr allzu lange warten müssen, bis sie bedeutendere Meilensteine erreicht. Wir denken, dass dies wohlverdient ist, und wenn Sie mehr über Dragon Quest III HD-2D Remake erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen unseren Testbericht.