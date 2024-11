Dragon Quest III HD-2D Remake ist bereits das meistverkaufte Spiel des Jahres 2024 in Japan

HQ

Die größte Serie, wenn es um japanische Rollenspiele geht, ist Final Fantasy. Zumindest im Westen. In Japan ist es nicht so offensichtlich und hier hat die Dragon Quest -Serie in der Regel die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sich sogar weit mehr verkauft.

Heute erhalten wir eine schöne Bestätigung dafür, wie beliebt die Serie tatsächlich ist, über die Famitsu, die enthüllt, dass Dragon Quest III HD-2D Remake in der ersten Woche auf dem Markt erstaunliche 826.945 Exemplare verkauft hat (davon 641.195 für Switch). Das ist mehr als das Zehnfache der restlichen Top 10 zusammen, und vielleicht noch beeindruckender... laut Genki bedeutet das, dass das Spiel "sofort die Nummer 1 der meistverkauften Spiele in Japan für das gesamte Jahr 2024 werden wird".

Erwähnenswert ist auch, dass das Spiel laut Genki vielerorts ausverkauft ist, wenn es also nur mehr in den Läden gegeben hätte, wären die Verkäufe noch höher gewesen...

Danke, VGC.