Dragon Age: The Veilguard ist nächste Woche kostenlos auf PlayStation Plus erhältlich

HQ

Electronic Arts hat mehr als deutlich gemacht, dass Dragon Age: The Veilguard ein massiver kommerzieller Misserfolg ist. Jetzt versuchen sie verzweifelt, mehr Leute auf das Spiel aufmerksam zu machen und zumindest so viele Spieler wie möglich zu gewinnen.

Ich schreibe das, weil Dragon Age: The Veilguard das größte Spiel sein wird, das am Dienstag zu PlayStation Plus Essential kommt. Nicht, dass ich mich über den Rest des Trios beschweren würde, denn Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection und Sonic Colours: Ultimate sind es auch wert, in deine Sammlung aufgenommen zu werden.

Alle drei werden Payday 3, High on Life und Pac-Man World Re-Pac am 4. März ersetzen, sodass ihr noch Zeit habt, die letzten drei zu bekommen.