Dragon Age: Deadwolf-Trailer bestätigt vollständige Enthüllung im Sommer 2024

Bioware feierte den diesjährigen N7 Day mit einem kurzen Teaser-Trailer für Mass Effect 4, der uns im Grunde nur daran erinnerte, dass das Spiel noch kommt. Heute ist das, was die Fans Dragon Age Day nennen, also hat das Studio beschlossen, etwas ziemlich Ähnliches für das kommende vierte Spiel dieser Serie zu tun und gleichzeitig etwas sehr Interessantes anzukündigen.

Wir haben einen neuen Dragon Age: Dreadwolf-Trailer erhalten, der Einblicke in Bereiche gibt, die wir im Spiel erkunden können, aber das Berichtenswerteste daran ist, dass es mit der Bestätigung endet, dass das Spiel irgendwann im Sommer 2024 vollständig enthüllt wird. Dazu gehört auch das Veröffentlichungsdatum des Spiels, so dass es so klingt, als würde Dragon Age: Dreadwolf im Herbst 2024 erscheinen.