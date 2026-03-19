Double Fine s Kiln wird im April gestartet

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Die große Überraschung bei der Xbox-Developer_Direct Anfang dieses Jahres war der Auftritt von Double Fine, die direkt nach Keeper aufgetaucht sind, um Kiln der Welt zu präsentieren. Dies ist ein Mehrspieler-Partyspiel, das empfindungsfähige und verrückte Keramik zeigt, und als Tim Schafer auftauchte, um das Spiel vorzuführen, enthüllte er, dass wir Kiln im Frühjahr spielen würden, das Datum aber später bekannt gegeben werden würde.

Nun, hier sind wir jetzt. In einem recht subtilen Xbox-Wire-Blogbeitrag wurde bekannt gegeben, dass Kiln bereits nächsten Monat am 23. April auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird (plus das größere Xbox-Ökosystem mit Cloud, Game Pass Ultimate, Xbox auf PC usw.).

Für diejenigen, die vor dem Launch einen Vorgeschmack auf Kiln bekommen möchten, wurde außerdem bestätigt, dass das Spiel vom 9. bis 11. April eine offene Beta erhält, speziell auf Steam. Laut dem Preis von Kiln wird es zu einem angemessenen Preis erscheinen, wobei die Basisedition 19,99 $ kostet und die größere Fired Up Edition 29,99 $ kostet. Dieses letztere Bundle enthält einige zusätzliche kosmetische Optionen und Premiumwährung, um weitere Goodies zu kaufen.

Wirst du im April Kiln spielen?