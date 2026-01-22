Double Fine enthüllt Kiln bei Xbox Developer Direct

Hat jemand Tim Schafer erlebt, wie er einen Topf auf seiner Bingokarte für die heutige Developer Direct zerschmettert? Ich auch nicht. Wir erwarteten heute Abend ein viertes Spiel, und der Psychonauts-Entwickler präsentierte ein passend verspieltes Partyspiel namens Kiln.

In Kiln fertigst du dein eigenes Keramik-Meisterwerk an. Du formst den Ton, dekorierst ihn nach Belieben, und das Spiel gibt dir deine Werte und Mechaniken basierend auf deiner Schöpfung. Es gibt große Töpfe, die große Kämpfer sind, und schlankere Krüge, die dir einen allumfassenden Spielstil geben.

Kiln wurde in kurzer Zeit entworfen, aber das Spiel ist fast startklar und erscheint diesen Frühling. Sehen Sie sich unten den Trailer an: