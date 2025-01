Don't Nod verzögert die Veröffentlichung von Lost Records: Bloom and Rage Teil 2 um einen Monat

HQ

Don't Nod macht schon seit einiger Zeit eine schwere Zeit durch. Keine ihrer brillanten Veröffentlichungen aus dem Jahr 2024 (Banishers: Ghost of New Eden, Jusant) hat es geschafft, die Gewinnschwelle zu erreichen, und das führte vor einigen Monaten zu Entlassungen und Projektabsagen. Und so werden die heutigen Nachrichten als Teil eines Plans verstanden, der nicht scheitern kann.

Die Rede ist von Lost Records: Bloom and Rage, das am 18. Februar mit "Bloom" in die Kinos kommen soll. Nun bestätigt das Studio, dass es die Veröffentlichung der zweiten Episode "Rage" vom 18. März auf den 15. April verschoben hat. Vier Wochen sind nicht wirklich ein großes Problem für die Spieler, aber es ist ein Beweis für die Sorgfalt und Liebe zum Detail, die dafür sorgen, dass alles rund um dieses Spiel reibungslos abläuft.

Seit Square Enix Don't Nod gezwungen hat, den Staffelstab von Life is Strange an Deck Nine weiterzugeben, haben sie hart daran gearbeitet, eine neue episodische Erzählung zu finden, auf der sie ihren Stil aufbauen können. Vielleicht ist Lost Records das Licht am Ende des Tunnels?