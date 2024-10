Don't Nod entlässt 70 Arbeiter im Zuge einer internen Umstrukturierung

HQ

Nach der gestrigen Entscheidung, sich von der Börse zu nehmen, haben wir bereits erste klare Anzeichen dafür, dass bei Don't Nod etwas Ernstes passiert. Laut einer Erklärung des Unternehmens hat das Studio im Rahmen eines Umstrukturierungsplans 69 Mitarbeiter entlassen, um die langfristige Zukunft des Unternehmens inmitten schwieriger finanzieller Ergebnisse zu sichern.

Die Ergebnisse sind auf die schlechten Verkaufszahlen der jüngsten Veröffentlichungen des Studios, Jusant und Banishers: Ghost of New Eden, zurückzuführen. Nach einer Abschreibung in Höhe von 24 Millionen Euro nach dem Scheitern dieser Markteinführungen im ersten Quartal des Jahres sowie der vollständigen Absage eines unangekündigten Titels und der vorübergehenden Einstellung von zwei anderen Projekten, bis sich der Staub gelegt hat.

Trotzdem bleibt das Studio positiv gestimmt, was sein kommendes Lost Records: Bloom & Rage angeht, das in zwei Episoden erscheinen wird, eine im Februar und eine im März 2025, und hat sich erneut bei Euronext beworben, um seine Aktien mit Wirkung heute, am 17. Oktober, wieder zum Handel zu bringen.

Hoffen wir, dass die ehemaligen Arbeiter so schnell wie möglich ihren Weg finden.