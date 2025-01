Donald Trump will Hollywood mit Hilfe von Mel Gibson und Sylvester Stallone verändern

HQ

Dass Hollywood beschuldigt wird, links zu sein, ist nichts Neues, und bereits in den 1940er Jahren ging Ronald Reagan gegen angebliche Kommunisten in der Filmindustrie vor. Erst bei den US-Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr sahen wir, wie sich Hollywood-Stars, einer nach dem anderen, hinter Kamala Harris aufstellten - und eine Person, die darüber nicht ganz glücklich ist, ist der designierte Präsident Donald Trump.

Jetzt will er das ändern und hat über seinen eigenen Social-Media-Dienst Truth Social sogenannte Sonderbotschafter ernannt. Die Idee ist, dass diese Leute seine Augen in einem angeblich sehr unruhigen Hollywood sein und an Trump berichten, der dann auf das Feedback reagiert. Welche Stars hat er sich also ausgesucht? Trump schreibt:

"Es ist mir eine Ehre, Jon Voight, Mel Gibson und Sylvester Stallone als Sonderbotschafter für einen großartigen, aber sehr unruhigen Ort, Hollywood, Kalifornien, bekannt zu geben."

Dank Jon Voight, Mel Gibson und Sylvester Stallone wird Hollywood angeblich wieder Das Goldene Zeitalter (normalerweise definiert als 1927-1960) erreichen:

"Sie werden mir als Sondergesandte dienen, um Hollywood, das in den letzten vier Jahren viel Geschäft an das Ausland verloren hat, GRÖSSER, BESSER UND STÄRKER ALS JE ZUVOR zurückzubringen! Diese drei sehr talentierten Menschen werden meine Augen und Ohren sein, und ich werde tun, was sie vorschlagen. Es wird wieder, wie die Vereinigten Staaten von Amerika selbst, das Goldene Zeitalter Hollywoods sein!"

Variety kontaktierte Mel Gibson, der behauptete, dass er vorher nichts davon gehört habe und daher überrascht war, aber gleichzeitig sagte, dass er natürlich dabei sein würde. Gibson ist mit nur 69 Jahren der Jüngste im Bunde (Stallone ist mit 78 das mittlere Kind und Jon Voight ist mit 86 mehr oder weniger erwachsen) und hat nach antisemitischen Äußerungen lange Zeit ein frostiges Verhältnis zu Hollywood.

Wie genau sich diese etwas betagten Herren auf Hollywood auswirken werden, ist etwas unklar. Mel Gibson ist der einzige von ihnen, der noch eine einigermaßen starke Position in Hollywood hat, und wir werden in vier Jahren sehen, ob die amerikanische Filmindustrie dank dieser Special Ambassadors wieder zum Goldenen Zeitalter zurückgekehrt ist.

Wie beurteilen Sie die Aussichten, dass dies gelingen wird?