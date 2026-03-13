Donald Trump sagt: "Iran sollte nicht zur Weltmeisterschaft gehen", antwortet die iranische Nationalmannschaft

HQ

Donald Trump scheint seine Meinung zur Teilnahme Irans an der Weltmeisterschaft geändert zu haben. Anfang dieser Woche traf er sich mit FIFA-Präsident Gianni Infantino, und Infantino sagte, dass der Iran "natürlich willkommen" sei, die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten zu spielen, was "wieder einmal zeigt, dass Fußball die Welt vereint" (in Kappen).

Am Donnerstagabend veröffentlichte Trump jedoch etwas ganz anderes in seinen sozialen Medien Truth Social. "Die iranische Fußballnationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie zu ihrem eigenen Leben und ihrer Sicherheit dort sind."

Es ist fast sicher, dass Iran nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen wird, wo sie drei Gruppenspiele in Seattle und Los Angeles bestreiten sollen. Stunden nach Infantinos Ankündigung sagte der Sportminister: "Da diese korrupte Regierung unseren Führer ermordet hat, gäbe es keine Bedingungen, unter denen wir an der Weltmeisterschaft teilnehmen können."

Es bleibt jedoch ungewiss, was passieren wird. Nach Trumps Beitrag antwortete die iranische Nationalmannschaft in den sozialen Medien und erinnerte daran, dass "die Weltmeisterschaft ein historisches und internationales Ereignis ist und ihr Veranstalter FIFA ist – nicht ein einzelnes Land", und dass kein Land die Macht hat, ein anderes vom Wettbewerb auszuschließen. "Vielmehr ist das Land, das entfernt werden sollte, dasjenige, das lediglich den Titel 'Gastgeber' trägt, aber nicht in der Lage ist, die Sicherheit der an diesem Event teilnehmenden Teams zu gewährleisten", fügten sie hinzu.

Eine formelle Rückmeldung muss bei der FIFA eingereicht werden, und Iran würde wahrscheinlich mit Sanktionen rechnen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich sind, wenn der Wettbewerb zurückgezogen wird, obwohl die Strafe letztlich von der FIFA entschieden wird... dessen Präsident Gianni Infantino ein großer Trump-Unterstützer ist.