Donald Trump legt sein Veto gegen das Wall Street Journal ein, nachdem er Trumps Brief an Epstein veröffentlicht hat

Am vergangenen Donnerstag, dem 17. Juli, veröffentlichte das Wall Street Journal eine Sammlung von Briefen, die Jeffrey Epstein zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2003 geschenkt wurden, und einer davon trug Donald Trumps Unterschrift neben einer Zeichnung einer nackten Frau. Er enthielt die Zeile "Alles Gute zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein."

Trumps Regierung sagte schnell, dass der Brief gefälscht sei, um die Verbindungen zum berüchtigten New Yorker Finanzier Jeffrey Epstein abzubrechen, der des Sexhandels mit Minderjährigen für schuldig befunden wurde, der 2019 im Gefängnis starb, angeblich durch Selbstmord, und von dem viele glauben, dass er Teil eines größeren Sexskandals war, in den viele mächtige Leute verwickelt waren und den die Regierung zu vertuschen versucht. auch wenn viele seiner Wähler immer noch wollen, dass die "Epstein-Kundenliste" veröffentlicht wird.

Infolge des WSJ-Artikels verklagte der US-Präsident die beiden Reporter des Wall Street Journal, die die Geschichte gebracht hatten, wegen Verleumdung und Verleumdung sowie Rupert Murdoch, den Eigentümer der News Corp-Holding. Und am Montag ging er noch einen Schritt weiter und legte sein Veto gegen das WSJ ein, um seine bevorstehende Präsidentenreise nach Schottland zu verhindern.

Pressesprecherin Karoline Leavitt sagte, dies sei "auf das gefälschte und diffamierende Verhalten des Wall Street Journal zurückzuführen". Ein paar Reporter sind in den "Pressepool" aufgenommen, um über die offiziellen Reisen mit dem Präsidenten zu berichten. Normalerweise nehmen Reporter aus verschiedenen Medien an diesem Pool teil, aber wie CNN berichtet, hat Trump nun sein Veto gegen zwei Medien eingelegt: das WSJ sowie Associated Press, weil die internationalen Nachrichtenagenturen immer noch vom "Golf von Mexiko" sprachen, obwohl Trump ihm befohlen hatte, ihn "Golf von Amerika" zu nennen.