Donald Trumps Name taucht in den Flugbüchern von Jeffrey Epstein auf

Donald Trumps Name ist in den neu veröffentlichten Flugprotokollen von Jeffrey Epsteins Privatjet wieder aufgetaucht, wobei die Aufzeichnungen zeigen, dass Trump in den 1990er Jahren mehrmals mit Epstein geflogen ist (via People).

Die Protokolle, die am 27. Februar 2025 vom Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, zeigen, dass Trump 1994 mit seiner damaligen Frau Marla Maples und seiner Tochter Tiffany Trump in Epsteins Jet geflogen ist.

Die Aufzeichnungen zeigen auch eine Reise im Jahr 1993, an der Ghislaine Maxwell teilnahm, eine enge Mitarbeiterin Epsteins und seine mutmaßliche Mitverschwörerin bei der Operation des Sexhandels, die später verurteilt und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Obwohl das Auftauchen von Namen in den Flugprotokollen nicht auf kriminelle Aktivitäten hindeutet, unterstreichen der Zeitpunkt dieser Enthüllungen zusammen mit den Aussagen von Generalstaatsanwältin Pam Bondi das tiefe Netz von Verbindungen rund um den Finanzier.

Diese neu enthüllten Dokumente sind Teil eines größeren Fundus an Beweisen, die Epsteins umfangreiches Netzwerk offenbaren, darunter Flugprotokolle, geschwärzte Kontaktseiten und Beweise im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Sexhandel.