Doctor Doom erwischt Mjolnir mit bloßen Händen im ersten Trailer zu Avengers: Doomsday

HQ

Die CinemaCon ist in vollem Gange, und gestern Abend hat Disney die Hauptbühne betreten, um alles zu zeigen, was es im Kinokalender ansteht. Natürlich können wir Disney-Filme nicht diskutieren, ohne über die nächsten großen Marvel-Veröffentlichungen zu sprechen. Auf der CinemaCon verwöhnte die Maus die Fans mit einem neuen Blick auf das mit Spannung erwartete Avengers: Doomsday.

Über Variety haben wir alle saftigen Details zum Trailer, auch wenn wir ihn selbst noch nicht gesehen haben. Der Trailer beginnt mit einer Aufnahme von Robert Downey Jr.s Doctor Doom, der sich darauf vorbereitet, das Multiversum zu überfallen. Dann schneiden wir zu Sir Patrick Stewarts Professor X, der aus dem Fenster der X-Mansion schaut.

Der Großteil des Trailers von dort gibt uns Einblicke in die Kämpfe, die wir sehen werden, und die Crossovers, die stattfinden werden. Gambit, Mystique, Yelena, Shang-Chi, Thor und Steve Rogers kehren alle im Trailer zurück, wobei Thor im Rampenlicht steht, als er gegen Doctor Doom selbst antritt. Captain America taucht einmal auf, um sich mit ihm zusammenzutun, und nimmt sogar Mjolnir, Thors Hammer, auf. Er ist jedoch nicht der Einzige, der mit der Waffe des nordischen Gottes herumspielen kann, denn Doctor Doom fängt Mjolnir im Trailer auf. Erwarten Sie also viele Kämpfe im finalen Film, der am 18. Dezember 2026 erscheint.