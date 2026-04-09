Disney wird gemeldet, dass 1.000 Mitarbeiter entlassen werden

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Heutzutage überrascht es nicht, dass Unterhaltungsunternehmen Mitarbeiter entlassen, da sowohl die Videospiel- als auch die Film-/TV-Branche ihre Belegschaft reduzieren und ansonsten Kosten senken. Nicht einmal Disney ist vor diesem Trend sicher.

Laut Variety wird berichtet, dass Disney etwa 1.000 Mitarbeiter entlassen wird, wobei diese Änderung offenbar größtenteils die Marketingabteilung des Produktionsriesen betreffen wird.

Disney hat diese Nachricht bisher weder bestätigt noch dementiert, aber es sollte gesagt werden, dass selbst 1.000 Mitarbeiter für Disney, das weltweit 231.000 Voll- und Teilzeitbeschäftigte beschäftigt, ein Tropfen auf den heißen Steinen sind. Was tatsächlich der Fall zu sein scheint, ist, dass dies einer der ersten Schritte des neuen CEO Josh D'Amaro ist, der vor ein paar Wochen am 18. März Bob Iger abgelöst hat.

Die letzte große Entlassungsrunde für Disney fand 2023 statt, als der Unterhaltungsgigant beschloss, bis zu 7.000 Rollen zu streichen.

Es ist unklar, was dies für Disneys zukünftige Produktion bedeutet, aber wenn die Entlassungen hauptsächlich auf das Marketing abzielen, sollte dies einen geringeren Einfluss auf die Qualität und Anzahl der Filme, TV- und anderen Unterhaltungsprodukte haben, die Disney produziert.