Disney Illusion Island angekündigt für PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Erst diese Woche konnten wir euch mitteilen, dass es so aussah, als wäre Disney dabei, sein gefeiertes Disney Illusion Island für PlayStation 5 (und damit wahrscheinlich auch Xbox Series X/S) zu veröffentlichen, und dies wurde nun in einem neuen Trailer bestätigt.

Der 27. Juni ist das Premierendatum, und diese Veröffentlichung enthält die Erweiterungen Keeper Up, Mystery in Monoth und auch eine neue DLC-Runde namens C.A.S.H. (der Name wird durch die Tatsache verständlicher, dass Uncle Scrooge selbst beteiligt ist). Einer der Gründe, warum Disney Illusion Island so gefeiert wurde, ist, dass dieses Plattform-Abenteuer den lokalen Koop-Modus für bis zu vier Personen unterstützt, indem es Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck und das gute alte Goofy spielt.

Schauen Sie sich den Trailer für diese neue Version unten an.