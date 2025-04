Bericht: Disney Illusion Island auf dem Weg zur PS5 im Mai

HQ

Disney Illusion Island wurde erstmals im Juli 2023 veröffentlicht und sollte ursprünglich nur für die Nintendo Switch veröffentlicht werden und ist seitdem nur auf dieser Plattform verfügbar. Dies könnte sich jedoch bald ändern.

Laut einer neuen Erkenntnis von PSDeals (via Gematsu) wurde ein PlayStation Store-Eintrag für Disney Illusion Island mit einem Veröffentlichungsdatum am 30. Mai entdeckt. Es wird auch ein brandneues Update mit Dagobert Duck erwähnt.

Die Updates Keeper Up und Mystery in Monoth werden ebenfalls zusammen mit dem Basisspiel enthalten sein, in dem Micky und seine Freunde sich auf eine Mission begeben, um die Welt zu retten, indem sie drei magische Bücher bergen.

Disney Illusion Island wurde bei der Veröffentlichung größtenteils gut aufgenommen und wurde Ende 2023 sogar als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Disney Illusion Island ist jetzt auf der Nintendo Switch erhältlich.