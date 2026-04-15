Disney holt mehr als ein Dutzend Spiele von Steam

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Wahrscheinlich gibt es nicht viele Leute, die bis jetzt gewartet haben, um das Bolt-Videospiel zu spielen, aber wenn du gehofft hast, ein paar Disney-Film-Tie-in-Titel auf Steam zu ergattern, hat die Maus leider 15 Spiele von der PC-Plattform entfernt. In einer Zeit, in der der PC als Zentrum für die Bewahrung alter Spiele gilt, hindert das ihn nicht daran, vergessene Titel und Spiele aus vergangenen Zeiten zu verlieren.

Wie von Polygon festgestellt, sind die 15 Spiele, die nicht mehr im Valve-Store verfügbar sind, wie folgt:



High School Musical 3



Brave: Das Videospiel



Bolt



Disneys Schatzplanet: Schlacht von Procyon



Disneys Alice im Wunderland



Chicken Little



Verstrickt



G-Kraft



Disney Universe



Disney-Prinzessin: Mein Märchenabenteuer



Disney Pirates of the Caribbean: Am Ende der Welt



Planet der Affen: Letzte Grenze



Star Wars: Rebellion



Star Wars: Dunkle Mächte



Outlaws + Eine Handvoll Missionen



Einige dieser Spiele, wie Outlaws und Star Wars: Dark Forces, verschwinden wahrscheinlich, weil sie stattdessen ein schillerndes Remaster zum Spielen haben. Was die anderen betrifft, wird vermutet, dass deren Entfernungen auf ein Lizenzproblem zurückzuführen sind. Alte Spiele, die auf Filmen und Serien basieren, sind wegen Lizenzen etwas schwieriger zu behalten. Die meisten der oben genannten Spiele entstanden zu einer Zeit, als physische Veröffentlichungen noch der Hauptkauf waren, sodass man, wenn man eine alte Xbox oder PlayStation hat, diese Spiele auf einer anderen Plattform finden kann.