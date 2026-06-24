Disney hätte Twitter fast zu einem "sehr attraktiven Preis" gekauft, bekam aber kurz vor dem Deal kalte Füße

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Wir leben natürlich in der Realität, in der Elon Musk Twitter gekauft, es in X verwandelt und unter einem anderen Namen mit einem Abonnementdienst im Grunde wie gewohnt weitermachte. Allerdings hätten wir sehen können, dass die Social-Media-Plattform, die früher Twitter hieß, von einem völlig anderen Unternehmen übernommen wurde, da Bob Iger es einmal im Auge hatte, sie von Jack Dorsey zu kaufen.

In einem Interview mit der Financial Times, in dem er auf seine lange und bewegte Karriere bei Disney zurückblickte, enthüllte der ehemalige CEO, dass die Maus einen "sehr attraktiven Preis" für Twitter angeboten habe. Es sah so aus, als würde es stattfinden, aber Iger soll sich Berichten zufolge in letzter Minute, am Morgen des Deals selbst zurückgezogen haben.

Offenbar sah er den Kauf von Twitter und dessen Umwandlung in eine globale Vertriebsplattform für Disney als "schreckliche Ablenkung". Offenbar gab es auch einen noch größeren Deal, der dazu führen könnte, dass Disney und Apple fusionierten. "Wir haben intern darüber gesprochen und einige Gespräche mit Apple geführt, aber es hat nie zu etwas geführt." sagte Iger und fügte hinzu, dass Apple offenbar kein großes Interesse daran hatte, von Disney übernommen zu werden.