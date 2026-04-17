Disney enthüllt führende Stars für den kommenden Animationsfilm, Hexed

2026 ist ein großes Jahr für Disney und Animation, da wir Hoppers bereits gesehen haben, aber der Sommer bringt Toy Story 5, und darüber hinaus wissen wir, dass die große Herbstpremiere Hexed sein wird.

Wir wissen bisher eigentlich nicht viel über Hexed, da Disney in Bezug auf das Projekt überraschend verschlossen war, aber vielleicht wird sich das bald ändern. Wir sagen dies, weil Disney während der CinemaCon die Hauptbesetzung für das Projekt bestätigt hat und darauf hingewiesen hat, dass sowohl Hailee Steinfeld als auch Rashida Jones an Bord sind.

Steinfeld wird eine Figur namens Billie spielen, und Jones wird zu Alice, die beide zweifellos das Rampenlicht stehlen werden, wenn Hexed am 25. November in die Kinos kommt – ein großes Thanksgiving-Wochenende zusammen mit Focker-In-Law, der gerade seinen ersten Trailer erhalten hat.

Was Hexed eigentlich bedeutet, so folgt es einem unbeholfenen Teenager und seiner ungewöhnlichen Mutter, die entdecken, dass ihre Eigenart vielleicht magische Kräfte ist. Natürlich führt das die beiden auf ein verrücktes Abenteuer in ein verborgenes magisches Reich.

Erwartet bald weitere Informationen von Hexed, da die Hauptbesetzung bestätigt wurde.