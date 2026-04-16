Im Trailer zu Focker In-Law ist es wieder an der Zeit, die Schwiegereltern kennenzulernen

Uns wurde gestern versprochen, dass der erste Trailer für Focker In-Law heute Nachmittag ankommen würde, und genau das ist gerade passiert. Universal hat einen ersten Einblick in die kommende Komödie gewährt, die den vierten Teil der Reihe bildet, die mit dem zeitlosen Film Meine Braut, ihr Vater und ich begann und sich dann zu Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich und zuletzt zu Meine Frau, unsere Kinder und ich weiterentwickelte.

Focker In-Law setzt die Generationengeschichte fort und zeigt, wie Henry, der Sohn von Ben Stillers Greg und Teri Polos Pam Focker, sich mit einer Frau verlobt, die für ihn ein völliges Missverhältnis zu sein scheint. Dieses junge Paar (Henry und Olivia Jones) wird von Skyler Gisondo (passenderweise Supermans Jimmy Olsen ...) und Ariana Grande gespielt.

Focker In-Law wird außerdem, wie erwartet, einige der anderen Hauptstars der Serie wieder zusammenbringen, darunter Robert De Niro als Jack Brynes, Owen Wilson als Kevin Rawley und Blythe Danner als Dina Byrnes.

Schaut euch unten den Trailer zu Focker In-Law an, bevor es am 26. November in den Kinos startet.